Лукашенко оценил гонку вооружений в мире

По словам Лукашенко, государство следует миролюбивой политике.

Он отметил, что сейчас во всем мире идет гонка вооружений. Президент обратил внимание на то, что противостояние между США, ЕС, Китаем, Россией продолжает развиваться. По мнению белорусского лидера, СМИ также противоборствуют.

«Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса», — заявил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко отметил, что должностных лиц необходимо сажать без суда и следствия за «палочно-галочную» систему