Лукашенко отреагировал на слова Дуды о размещении в Польше ядерного оружия | 360°

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Лукашенко отреагировал на слова Дуды о размещении в Польше ядерного оружия

Президент Белоруссии Лукашенко: Польша договорилась с США о размещении ядерного оружия

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Польша давно договорилась с США о размещении на своей территории арсенала ядерного вооружения, перед миром стоит угроза применения тактического ядерного оружия. Об этом заявил президент Белоруссии на совещании с правительством по проблемам инфляции, часть которого показал местный телеканал СТВ.

Такое заявление белорусский лидер сделал на фоне слов президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить на своей территории ядерное вооружение НАТО.

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«Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет», — заявил Лукашенко.

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Тему размещения в соседней с Белоруссией Польше ядерного оружия глава государства уже обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Ряд стран Евросоюза под предлогом поддержки Украины наращивают военное присутствие. Польша формирует на юге белорусского направления новую механизированную дивизию, на севере и востоке страны — кадровые бригады территориальной обороны, отметил Лукашенко.

Белоруссия

Александр Лукашенко

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