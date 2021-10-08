Лукашенко отказался «вставать на колени»

Белоруссии необходимо укреплять экономику страны, чтобы выстоять в противостоянии на геополитической арене. Несмотря на то, что революцию удалось выиграть, «шатать» республику будут еще долго. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время собрания с представителями Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня. Мы уже свое на коленях отстояли», — сказал он.

Лукашенко призвал белорусов укреплять экономику страны, чтобы отстоять свои территории. Он предостерег, что никто не будет начальником, если землю займет Польша или Америка — вместо этого все белорусы «попадут под плетку». Президент уверен, что другим странам можно будет противостоять, только если получится выдержать в экономике и деятельности Белкоопсоюза. Тогда стране будет чем им ответить.

Во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге приняли резолюцию, в которой указывается на необходимость дополнительных мер против России, если она продолжит интеграцию с Белоруссией и милитаризацию республики. Там заявили, что правление Лукашенко незаконно, поэтому все подписанные им документы должны быть отвергнуты.