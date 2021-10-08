Интеграцию Белоруссии и России объявили нелегитимной

На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге подавляющим числом голосов была принята резолюция, в которой указывается на необходимость дополнительных мер против России, если она продолжит интеграцию с Белоруссией и милитаризацию республики. Так как правление президента республики Александра Лукашенко «незаконно», должны отвергаться все подписанным им документы.

Текст резолюции Европарламента опубликован на сайте организации. В первую очередь объявили незаконными «дорожные карты» по интеграции, согласованные Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Евродепутаты расценили эти соглашения как «нарушение суверенитета Белоруссии». Граждане республики лишены права определять будущее страны, страны-члены ЕС введут дополнительные сдерживающие меры в отношении Москвы.

В Европарламенте подчеркнули, что помнят угрозы Лукашенко, обещавшего направить в Европу потоки наркотиков и мигрантов. Он якобы уже спровоцировал миграционный кризис на границе Литвы, Латвии и Польши.

Создание единого рынка нефти и газа увеличивает риск того, что Лукашенко в обмен на большую поддержку России продолжит «торговать суверенитетом». Евродепутаты посетовали, что четыре пакета санкций в отношении 166 физлиц и 16 организаций имели «лишь частичный эффект». Поэтому они потребовали ввести пятый пакет санкций. Они должны быть направлены на ключевые секторы экономики республики. Речь идет о предприятиях черной металлургии, деревообрабатывающих компаниях, химической промышленности и государственных банках.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал резолюцию Европарламента попыткой негативно повлиять на межгосударственный диалог Минска и Москвы.

«И уж тем более недопустимо, чтобы в Страсбурге заявляли о перспективах нарушения суверенитета Белоруссии, к чему нет и не может быть никаких причин и предпосылок», — подчеркнул Мезенцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость реинтеграции Белоруссии и России общими угрозами и желанием повысить уровень жизни населения двух стран.