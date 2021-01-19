Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение в одиночестве. Видео

На опубликованных кадрах видно, как Лукашенко выходит из деревянного дома в длинной рубашке. Он спускается по ступенькам, где его встречает белый лающий шпиц. Белорусский лидер опускается в прорубь и трижды окунается в воду с головой. Все это сопровождает лай собаки. После выхода из воды Лукашенко обратился к Богу, подняв глаза к небу.

«Дай покой, Господи, Владыко Филарету. И отцу Федору долгой жизни, что рубашку сшил», — произнес он.

Епископ Русской православной церкви и бывший предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Филарет умер в возрасте 85 лет на минувшей неделе. Священник ушел из жизни в больнице, куда попал с коронавирусной инфекцией. Последние 10 лет Филарет не принимал участия в делах церкви, а ушел на пенсию.