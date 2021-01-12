СМИ: митрополит Филарет скончался из-за COVID-19

Епископ РПЦ и бывший предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Филарет ушел из жизни в возрасте 85 лет. Скончался священнослужитель, по предварительным данным, из-за коронавирусной инфекции.

О смерти митрополита сообщил сайт телеканала «Мир 24». Известно, что ранее Филарета положили в больницу с COVID-19.

Митрополит Филарет был предстоятелем Белорусской православной церкви с 1990 по 2013 год. В 2009-м он стал соперником патриарха Кирилла — тоже боролся за престол РПЦ.

Священнослужитель 10 лет назад отошел от дел: на пенсию он отправился в возрасте 75 лет.

В России, по последним данным, подтвердили 3 448 203 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 2 825 430 жителей страны, не сумели победить болезнь 62 804 человек.