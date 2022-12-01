Мир 01 декабря 2022, 11:23 Лукашенко обвинил Украину в попытках втянуть НАТО в конфликт Президент Белоруссии Лукашенко обвинил Украину в попытках втянуть НАТО в конфликт РИА «Новости»

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что киевский режим пытается втянуть войска стран — членов Североатлантического альянса в конфликт на Украине. Об этом сообщило агентство БелТА.

Лукашенко также рассказал об увеличении числа провокаций около государственной границы.

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«Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши», — сказал он.

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По его словам, эту версию подтверждает недавний случай с падением ракет в Польше. Политик добавил, что пока получается сдерживать возможного противника от применения военной силы против Белоруссии.

Президент страны также отметил участившиеся призывы «беглой оппозиции» к захвату власти силовым путем, а также совершению терактов на территории республики. Некоторых из этих людей он назвал предателями и «экстремистами в квадрате».

«Уже открыто, не стесняясь, призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны», — заявил Лукашенко.

По его мнению, оппозиционеры забыли, что в Белоруссии живут их родные.