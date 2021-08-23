Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте из-за мигрантов из Афганистана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в разжигании пограничного конфликта. Якобы поляки с помощью оружия отогнали мигрантов из Афганистана на территорию его страны.

«Поляки отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала канцлер Германии Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Белоруссией», — передало РИА «Новости» его слова во время саммита ОДКБ.

Он выразил уверенность, что афганцы шли в Германию, а не в Белоруссию, так как в страну СНГ «они идти не хотят». В результате Лукашенко обвинил власти Польши в пограничном конфликте.

Президент Белоруссии добавил, что около трех дней жители Афганистана находятся на территории страны без воды, без еды, на улице.

«Что такое сидеть на границе — ночью уже у нас семь-восемь градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать», — сказал он.

Ранее десятки нелегальных мигрантов попытались незаконно перейти границу Польши и Белоруссии. Все они утверждают, что приехали из Афганистана и хотят любой ценой попасть в Евросоюз.