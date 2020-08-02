Лукашенко обратится к белорусскому народу за 5 дней до выборов

Обращение действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко к гражданам и парламенту страны состоится 4 августа. Никаких больше переносов не преполагается.

«3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. В общем то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с Посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства», — рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Еще слова приводит БелТА.

Ранее СМИ сообщали, что обращение президента было запланировано на 3 августа, но теперь его перенесли. По другим данным, Лукашенко обратится к народу еще позднее или вообще перенесет мероприятие на неопределенный срок .

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Ранее стало известно, что ЦИК страны отказался устанавливать камеры видеонаблюдения на избирательных участках. Установку предлагали провести за счет средств граждан.