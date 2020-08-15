Лукашенко: новое правительство почти сформировано

«Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министр страны — прим. ред.). Он на месте, работает, все готовы работать», — сказал белорусский лидер.

С этими словами он выступил на совещании в Минске.

Новый кабинет министров уже фактически функционирует. Теперь новому правительству необходимо придать юридическую силу. В связи с этим Администрация президента оперативно подготовит соответствующий указ. В ближайшее время нужно подготовить все документы, подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства.

Действующее правительство слагает полномочия перед избранным президентом.

«При этом надо иметь в виду, что мы задолго — за год, полгода — народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов», — обратил внимание Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов.

После этого республику охватили массовые протесты. Недовольные собрались у Дома правительства в Минске 14 августа и требовали перевыборов. В противном случае они грозятся продолжить забастовки.