Лукашенко назвал условия возможной ядерной войны с НАТО и Россией

Если Польша развяжет с Белоруссией войну, в нее неминуемо будут втянуты НАТО и Россия, и начнется ядерная война. По мнению президента республики Александра Лукашенко, нарушившие во время стычек с мигрантами границу польские силовики, не имели права даже направлять оружие в сторону сопредельной территории.

Об этом он заявил в интервью ВВС (British Broadcasting Corporation).

«Если мы развяжем здесь войну, в Беларуси, будет втянуто НАТО, будет втянута Россия. Это ядерная война», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Запад еще не рассчитался с Белоруссией за Вторую мировую войну.

«Еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать», — заявил Лукашенко.

Он также допустил, что белорусские силовики могли помогать мигрантам попасть в Польшу. Лукашенко признался, что не хочет в этом разбираться, так как иранцы все равно едут в Евросоюз.