«У нас есть сердца». Лукашенко не исключил помощь белорусских силовиков мигрантам на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что сотрудники силовых ведомств страны каким-либо образом помогали мигрантам попасть в Польшу. Глава государства объяснил это славянскими корнями.

Лукашенко в интервью BBC News заметил, что не давал мигрантам никаких обещаний, в том числе и касательно легкого въезда в ЕС.

«Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться. <…> Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию», — подчеркнул он.

Президент Белоруссии заверил руководство Евросоюза, что не собирается задерживать мигрантов на границе.

«Я сказал им, что <…> все равно не буду их останавливать, потому что они не едут в мою страну, они едут в вашу», — пояснил Лукашенко свою позицию.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. В приграничной зоне скопились тысячи людей. Они рассчитывают попасть на польскую территорию, а оттуда — в страны Западной Европы. Польша выступает против этого. Недавно стало известно, что польские силовики применяли против мигрантов пестициды.