«У нас есть сердца». Лукашенко не исключил помощь белорусских силовиков мигрантам на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что мигрантам на границе помогли силовики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что сотрудники силовых ведомств страны каким-либо образом помогали мигрантам попасть в Польшу. Глава государства объяснил это славянскими корнями.
Лукашенко в интервью BBC News заметил, что не давал мигрантам никаких обещаний, в том числе и касательно легкого въезда в ЕС.
«Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться. <…> Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию», — подчеркнул он.
Президент Белоруссии заверил руководство Евросоюза, что не собирается задерживать мигрантов на границе.
«Я сказал им, что <…> все равно не буду их останавливать, потому что они не едут в мою страну, они едут в вашу», — пояснил Лукашенко свою позицию.
Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. В приграничной зоне скопились тысячи людей. Они рассчитывают попасть на польскую территорию, а оттуда — в страны Западной Европы. Польша выступает против этого. Недавно стало известно, что польские силовики применяли против мигрантов пестициды.