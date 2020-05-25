Лукашенко назвал свой самый трудный президентский срок

Президент Белоруссии рассказал о своем самом тяжелом президентском сроке. Это текущие времена.

Белорусский лидер отметил, что причина не в пандемии коронавирусной инфекции. Президенту было трудно от оказываемого давления со всех сторон, «и это надо было выдержать», пишет БелТА.

Виктор Шейман (управляющий делами президента — прим. ред.) помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Белоруссии жесткая власть, но в ситуации с коронавирусом жителям ничего не запрещали. Их просто «берегли, лечили и так далее».

«Поэтому люди по-разному себя вели, но в целом неплохо. Тем не менее давление было очень серьезным», — добавил он.

Ранее глава Белоруссии понадеялся на высшие силы в борьбе с коронавирусом. Он считает, что от инфекции страну спасет Божья помощь.