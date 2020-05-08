«Господь поможет». Лукашенко понадеялся на высшие силы в борьбе с коронавирусом

«Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасти», — заявил Лукашенко во время посещения храма-памятника в честь Всех Святых. Также он предположил, когда эпидемия в Белоруссии закончится. По мнению президента, жители забудут про коронавирус уже через месяц.

Лидер Белоруссии, в отличие от большинства глав государств, избрал собственный путь борьбы с пандемией. Он всячески отказывается от введения режима самоизоляции, выступает против социальной дистанции и отмены массовых мероприятий.

В Минске, несмотря на рекомендации ВОЗ, 9 мая пройдет парад Победы. Правда, ветеранов в этом году на нем не ждут. Это будет сделано для того, чтобы они не заразились инфекцией.

В решении провести парад его поддерживают и другие политики Белоруссии. Глава МИД страны назвал это мероприятие «святым делом для каждого».