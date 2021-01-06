Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что считает президента России Владимира Путина своим другом. А вот к президенту Украины Владимиру Зеленскому у него такого однозначно дружеского отношения нет.

Вопрос о дружбе с президентом России белорусскому лидеру задала журналистка Наиля Аскер-заде.

Александр Лукашенко принял участие в съемках программы «Действующие лица», которая выйдет в эфир телеканала «Россия 1» 10 января. Ее фрагмент Аскер-заде опубликовала в своем Telegram-канале.

«Да, я его (Путина — прим. ред.) считаю своим другом. <…> Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался», — поделился Лукашенко своими отношениями с руководителями России и Украины.

В этой же программе президент Белоруссии заявил, что на хоккейной площадке он за Путина не играет, тогда как на политической арене «их загнали уже намертво в одну команду».

Программу «Действующие лица» с Лукашенко «Россия 1» покажет в воскресенье, 10 января, начало в 21:30.