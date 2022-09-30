Лукашенко назвал способ быстрого урегулирования конфликта на Украине | 360°

Мир 30 сентября 2022, 12:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лукашенко назвал способ быстрого урегулирования конфликта на Украине Президент Белоруссии Лукашенко: конфликт на Украине можно решить за несколько дней РИА «Новости»

Читать 360tv в

Если Европа захочет, то нынешний конфликт на Украине можно спокойно разрешить в течение ближайших нескольких суток. Об этом агентству БелТА сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мира можно достичь за несколько дней, если европейцы искренне этого захотят», — заявил он.

Реклама

Глава республики отметил, что очень многие люди хотят завершения нынешней напряженной ситуации.

Реклама

«Прежде всего это европейцы. Весь конфликт происходит в нашем общем европейском доме. Вновь призываю их: одумайтесь и сделайте все необходимое, чтобы мир наступил», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что противостояние между братскими народами России и Украины является огромной трагедией.

«Ситуация стала следствием глупости политиков, прежде всего западных. Белоруссия всегда хотела мира и провела три раунда переговоров сторон», — напомнил он.

Ранее Лукашенко заявил, что США намерены столкнуть между собой Россию и Европу, после чего уничтожить Белоруссию.

0 0 0 0 0 0