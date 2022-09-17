США уличили в желании столкнуть Европу и Россию | 360°

Мир 17 сентября 2022, 20:57 Поделиться Telegram

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Viber США уличили в желании столкнуть Европу и Россию Лукашенко раскрыл планы США по созданию военного конфликта Европы и России

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Руководство США намерено ослабить Россию путем военного противостояния с Европой, которое произойдет на территории Украины. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на патриотическом форуме в Минске.

Белорусский лидер подчеркнул, что американцы всегда становились зачинщиками военных конфликтов на Европейском континенте, чтобы потом получить свою выгоду.

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«Свои планы они не скрывают — контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом — ослабление России и уничтожение Белоруссии», — привело заявление Лукашенко БелТА.

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По мнению президента Белоруссии, США не остановятся только на Украине. Следующими на очереди станут Молдавия, страны Прибалтики, Польша или Румыния.

«Штаты раздувают войну в Косове, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе, мутят воду в Сирии», — добавил Лукашенко.

Он подчеркнул, что во всех значимых политических или военных конфликтах можно найти следы Вашингтона.

С мнением Лукашенко о выгоде США согласился экономист Александр Разуваев. В беседе с РИА ФАН он пояснил, что на фоне энергокризиса и высокой инфляции в Европе укрепляется доллар, что позволит американцам поддержать свой фондовый рынок и добиться перетока европейского капитала в свою страну.

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