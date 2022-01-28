Лукашенко назвал себя сторонником двух президентских сроков

Белорусский президент Александр Лукашенко признался, что он лично поддерживает идею о двух сроках для главы государства. Такое заявление он сделал во время выступления с посланием к парламенту и соотечественникам. Прямую трансляцию мероприятия вело БелТА.

«Я сторонник, конечно, двух сроков президентства», — сказал Лукашенко в ответ на вопрос о том, как относится к предложенной поправке к Конституции Белоруссии об ограничении президентских полномочий до двух.

Также он сказал, что белорусская Конституция призвана укрепить государственность. Об этом написал RT. Референдум по этому вопросу пройдет 27 февраля.

Лукашенко также сообщил, что «в ближайшее время найдет форму общения с белорусами, чтобы услышать ответ, готовы ли они отдать последнее за независимость страны». По его словам, в республике примут закон о гражданском обществе, для того чтобы заполнить пустоты в сферах, где ранее были иностранные агенты». Глава государства призвал находящихся за рубежом белорусов вернуться в страну, встать на колени и покаяться, а также заплатить штраф за нанесенный ущерб.