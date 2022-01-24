Лукашенко уличил США в подталкивании Белоруссии к войне

В Белоруссии не хотят войны, но США подталкивают республику к противостоянию лично, а также руками поляков и латышей. Власти страны заметили, что белорусы всегда выступали «донором безопасности в регионе».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по охране государственной границы напомнил, за что всегда ценили республику. Слова главы государства привела его пресс-служба.

«Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас <…> толкаете и делаете агрессорами?» — задался вопросом Лукашенко.

Белоруссии, подчеркнул ее лидер, не нужна никакая война. Однако страну намеренно провоцируют.

«Эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям», — сказал Лукашенко.

Он предупредил, что Белоруссия обязательно ответит на попытки поставить страну «на грань пропасти».

Несколькими днями ранее в Госпогранкомитете республики рассказали о том, как военнослужащие Польши дважды за ночь перешли белорусскую государственную границу в районе пропускного пункта «Козловичи».