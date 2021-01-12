Лукашенко назвал санкции против Белоруссии «бандитскими» и пообещал ответить

Александр Лукашенко считает санкции в отношении предприятий Белоруссии бандитскими. Белорусский президент поручил симметрично ответить на них.

Такое распоряжение Лукашенко сделал во время встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчикомв Минске, написал RT.

«Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (Назаров — прим. ред.), передайте Головченко (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко — прим. ред.) и решите этот вопрос в правительстве: мы должны симметрично ответить на это», — заявил глава государства. Его процитировало агентство БелТА.

Он отметил, что в Белоруссии работают несколько тысяч иностранных предприятий: от мелких до крупных. По его словам, что если эти страны «сделали шаги и в неправильном направлении начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить». Лукашенко подчеркнул, что не надо бояться, надо «показывать зубы». Белорусские предприятия надо наоборот поддержать.

Страны Евросоюза ввела санкции против ряда белорусских чиновников из-за подавления акций протеста, которые начались после подведения итогов выборы президента Белоруссии. На них, по официальным данным, победил Лукашенко.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор.

Всего в санкционных списках ЕС находятся семь организаций и 88 человек из Белоруссии, уточнило РИА «Новости». Евросоюз заявлял, что и в дальнейшем будет расширять санкции, если ситуация в республике не изменится к лучшему.

Недавно Лукашенко дал большое интервью журналистке Наиле Аскер-Заде, в котором рассказал о своих планах после уходе с поста главы государства.