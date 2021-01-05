Лукашенко назвал себя «намертво загнанным» в команду с Путиным

«Намертво загнали в одну команду» — так описал свои отношения на политической арене с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко.

Об этом он заявил в интервью для документального фильма «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде. Журналистка опубликовала анонс на своем канале в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, что съемка проходила во время игры в хоккей, в которой принимал участие белорусский лидер.

На вопрос журналистки о том, играет ли он в одной команде с Путиным, Лукашенко сказал, что российский лидер с ним не играет, так как находится в другой команде. На уточняющий вопрос о политической арене Лукашенко ответил: «Нас загнали уже намертво в одну команду».

Фильм «Действующие лица» покажут на телеканале «Россия 1» в ближайшее воскресенье, 10 января, начало в 21:30.

В октябре прошлого года в телеграмме с поздравлением Владимира Путина с днем рождения Лукашенко назвал российского лидера надежным другом и советником.