Свыше 500 уголовных дел возбудили в Белоруссии из-за массовых беспорядков

Свыше 500 уголовных дел, которые связаны с массовыми беспорядками, возбудили в Белоруссии. Об этом рассказал замначальника управления генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Андрей Сербун.

По словам Сербуна, уголовные дела связаны с организацией беспорядков и активным участием в них, пишет Sputnik Беларусь. Большинство дел, как отметил представитель белорусской прокуратуры, связаны с происходящим в Минске.

Правоохранительные органы установят личность каждого нарушителя, подчеркнул Сербун.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что страна начала сталкиваться с террористическими угрозами из-за действий организованных преступных групп.

В воскресенье, 25 октября, истек срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская поставила властям республики. Из ее заявления следовало, что если до 26 октября не будет выполнен ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований была отставка президента Александра Лукашенко, прекращение «насилия на улицах», а также освобождение всех политзаключенных.

В начале августа Тихановская проиграла Лукашенко на президентских выборах. После этого несогласные с результатами голосования стали выходить на улицы с митингами.