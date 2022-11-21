Мир 21 ноября 2022, 13:20 Лукашенко назвал «договорняком» падение ракеты в Польше Президент Лукашенко: Запад хотел спровоцировать Россию и Белоруссию случаем в Польше РИА «Новости»

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Белорусский президент Александр Лукашенко посчитал случай с падением ракеты на территории Польши «договорняком», целью которого была провокация России и Белоруссии. Об этом сообщило БелТА.

«Обожглись и быстренько пытаются, как ворюги, закрыть эту тему. Уже она на Западе почти и не обсуждается. Ну, значит, это только начало. И они сожалеют, поляки и украинцы, что это не российская ракета, которая летела. Им надо нас спровоцировать, нужна эскалация», — высказал он свое мнение во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

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Лукашенко задался вопросом, почему запущенная украинцами в сторону востока ракета «развернулась и прошла в обратную сторону». По его словам, таких случайностей не бывает. Также он задумался о том, почему Украина стреляла в итоге в сторону государства, входящего в НАТО, и по каким объектам била. Политик сказал, что в тот момент в воздухе не было ракет.

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«Похоже на такой договорняк, что дальше некуда», — заключил белорусский лидер.

Ракета С-300 упала в польской деревне Пшеводув недалеко от границы с Украиной 15 ноября. В результате случившегося два человека погибли. Украинские власти долго отрицали тот факт, что орудие принадлежит им. Однако об этом все равно стало известно.