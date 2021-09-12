Лукашенко: Минск не будет разговаривать с Западом, пока действуют санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции. Его слова передало агентство БелТА.

В воскресенье Лукашенко прибыл на Обуз-Лесновский полигон, где прошел один из этапов совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2021».

«Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем», — заявил Александр Лукашенко.

Он также добавил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на Белоруссию с целью изменения политики белорусского руководства. Глава белорусского государства назвал это поведение несолидным.

Президент Александр Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия ведет переговоры с Россией о поставках комплексов С-400. Он уточнил, что с Россией согласован перечень вооружения, которое будет поставлено Минску до 2025 года. Речь идет о контракте более чем на один миллиард долларов.