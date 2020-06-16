    16 июня 2020, 18:14

    Лукашенко: альтернативу российскому газу можно найти

    Артур Блянихов

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что Минск может найти замену голубому топливу из России. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой местные СМИ.

    Лукашенко заметил, что в мире хватает и газа, и нефти с ценами, которые приемлемы для Белоруссии.

    «Идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ», — обратил внимание президент, добавив, что альтернатива есть и ее возможно найти.

    Ранее во время поездки в Витебскую область Лукашенко призвал использовать опилки и торф, а не «выпрашивать» нефть и природный газ.

    «Вот это (торф и опилки — прим. ред.) надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — указал глава государства.