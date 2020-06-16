Лукашенко: альтернативу российскому газу можно найти

Лукашенко заметил, что в мире хватает и газа, и нефти с ценами, которые приемлемы для Белоруссии.

«Идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ», — обратил внимание президент, добавив, что альтернатива есть и ее возможно найти.

Ранее во время поездки в Витебскую область Лукашенко призвал использовать опилки и торф, а не «выпрашивать» нефть и природный газ.

«Вот это (торф и опилки — прим. ред.) надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — указал глава государства.