Лукашенко призвал шире использовать местное топливо
Во время поездки в Витебскую область глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал использовать опилки и торф, а не «выпрашивать» нефть и природный газ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой пресс-службу президента.
«Вот это (торф и опилки — прим. ред.) надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — указал Лукашенко.
Ранее белорусский президент пообещал не допустить беспредела во время избирательной кампании.
«Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет», — обозначил глава государства.