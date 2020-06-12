Лукашенко призвал шире использовать местное топливо

«Вот это (торф и опилки — прим. ред.) надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — указал Лукашенко.

Ранее белорусский президент пообещал не допустить беспредела во время избирательной кампании.

«Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет», — обозначил глава государства.