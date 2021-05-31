Луганская школьница обратилась к ООН со словами о праве детей Донбасса на детство

Жительница Луганска обратилась к Совету безопасности ООН с просьбой. 15-летняя девушка напомнила, что у детей Донбасса есть право на детство и мирную жизнь.

Видеообращение школьницы опубликовал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Школьница вспомнила налет украинских самолетов на Луганск в 2014 году, когда погибли взрослые и дети.

«Хочу, чтобы вы вспомнили улыбки ваших детей. Хочу сказать, что мы тоже хотим улыбаться, хотим быть счастливыми, хотим выбирать свое будущее и хотим просто жить», — заявила юная жительница Луганска.

Пока продолжается война, подчеркнула она, все это невыполнимо.

«Хочу, чтобы в Организации объединенных наций не забывали про то, что мы, дети Донбасса, тоже имеем право детство и мирную жизнь», — сказала девушка.

Полянский заметил, что послание подростка записано накануне Международного дня защиты детей. Дипломат назвал его очень трогательным.

«Сложно сдержать эмоции, когда получаешь такие призывы … Разумеется, забыть о том, что творит украинская армия на востоке собственной страны мы коллегам по СБ ООН не дадим», — заключил Полянский.