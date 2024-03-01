Мир 01 марта 2024, 12:17 Американский генерал призвал избегать недооценки армии России Генерал ВС США Джордж: не стоит недооценивать российскую армию РИА «Новости»

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США нужно избегать недооценки потенциала и боеспособности Вооруженных сил России. Об этом журналу Military Watch сказал глава штаба американской армии генерал Рэнди Джордж.

«Своего потенциального противника недооценивать нельзя, это не станет хорошей отправной точкой. Армия России учится в процессе сражений и адаптируется к современным условиям ведения боевых действий», — сказал он.

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Джордж также отметил, что страна сумела серьезно развить собственную материальную базу и прогресс в области средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральном собранию заявлял, что Вооруженные силы стали существенно сильнее и накопили огромный боевой опыт в ходе СВО. По его словам, в войсках появилась целая плеяда молодых командиров, которые грамотно и талантливо выполняют свои задачи в бою.