«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Лукашенко продолжил отрицать коронавирус

Похоже, Белоруссия — единственная страна в Европе, которая не охвачена всеобщими мерами по борьбе с коронавирусом. К примеру, отменять спортивные соревнования в стране никто не собирается. Президент Александр Лукашенко сыграл в хоккей сам, а после матча рассказал белорусским СМИ, что думает о коронавирусе.

В Минске в разгаре республиканские любительские соревнования по хоккею — чуть ли не единственные разрешенные мероприятия на европейской территории. Может, потому что в них участвует сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он не собирается отказываться от спорта и уходить на самоизоляцию. Глава государства прокомментировал, что не боится подхватить вирус на льду, так как «это холодильник, это самое лучшее здоровье».

«Спорт, особенно лед, — лучшее антивирусное лекарство, самое настоящее!» — отметил белорусский лидер.

Матч в итоге выиграла команда президента и, таким образом, вышла в финал соревнований, сообщает «Газета.ru». После игры на вопрос журналистов о том, как влияет коронавирус на его жизнь, президент снова ответил яркой фразой: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»

Глава Белоруссии не первый раз высказывается о коронавирусе и называет его «массовым психозом». Недавно Лукашенко пообещал рассказать много интересного про эпидемию, но сделает он это только после того, как закончится «психоз».