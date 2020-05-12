Лондонцы сняли толпы людей в метро в час пик. Теперь британцы боятся второй волны COVID-19

Накануне британский премьер Борис Джонсон в телеобращении к нации заявил, что с 13 мая он смягчает режим самоизоляции. Люди не стали ждать оглашенной даты и уже ринулись в метро.

На опубликованных телеканалом Sky News кадрах видно, как толпа британцев ждет поезда, а потом все заходят в вагоны. Ни о какой дистанции между пассажирами речи не идет — на видеозаписи ее попросту нет. Кроме того, далеко не все граждане находятся в общественном транспорте в масках и перчатках.

Видео: Sky News / Twitter

В комментариях пользователи напомнили британцам о важности сохранения мер предосторожности во время пандемии коронавируса. В частности, многие комментаторы отметили, что говоря о смягчении режима самоизоляции Джонсон подчеркнул, что дистанцию соблюдать необходимо. А кто-то предположил, что с таким поведением граждан в Британии не за горами вторая волна COVID-19.

«Это не закончится хорошо — вторая волна?», — задался вопросом пользователь под ником GG Aviation.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 13 мая он смягчает режим самоизоляции, объявленный из-за пандемии COVID-19. Так, граждане, которые по каким-либо причинам не могут работать удаленно, могут начать выходить на работу. А с 14 мая жителям Соединенного Королевства можно будет путешествовать на машине, загорать и заниматься спортом с минимальными ограничениями.