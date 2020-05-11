Британцам разрешили загорать и заниматься спортом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телеобращении к нации заявил, что с 13 мая он смягчает режим самоизоляции, объявленный из-за пандемии COVID-19. Жителям Соединенного Королевства можно будет путешествовать, загорать и заниматься спортом практически без ограничений.

Джонсон заявил, что власти отслеживают ситуацию с коронавирусной инфекцией и намерены поэтапно смягчать ограничительные меры.

«Вы продемонстрировали здравый смысл, и в большинстве случаев поддержали запретительные меры. Вы смирились с трудностями социального дистанцирования, потому что только так можно победить коронавирус. Мы сумели предотвратить развитие ситуации по наихудшему сценарию, который предполагал полмиллиона погибших», — цитирует Джонсона SkyNews.

Британский премьер заявил, что с 14 мая гражданам Королевства разрешается загорать, путешествовать на автомобилях, заниматься спортом. Запрещены командные виды соревнований за исключением случаев, когда вместе играют члены семьи.

Джонсон сообщил, что, если ситуация с заболеваемостью будет благоприятной, с 1 июня откроются магазины и возобновят работу начальные школы. Но предупредил, что намерен повысить штрафы для меньшинства британцев, которые нарушают самоизоляцию.

Общественные места и гостиницы, предположительно, откроются не раньше июля.

В конце апреля в Великобритании у детей с подтвержденным COVID-19 нашли поражающий сосуды воспалительный процесс. Он напоминает болезнь Кавасаки и токсический шок.