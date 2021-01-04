Лондонский суд вынесет решение об экстрадиции Ассанжа

Лондонский суд 4 января вынесет решение об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сейчас мужчина находится в тюрьме Белмарш, куда его отправили за нарушение условий освобождения под залог.

Решение в отношении Ассанжа 4 января огласит судья Ванесса Барайтсер, пишет ТАСС со ссылкой на Минюст Великобритании. Под председательством Барайтсер дело основателя WikiLeaks уже рассматривалось в 2020 году.

Минюст США выдвинул против Ассанжа 18 уголовных обвинений. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы. Сейчас Барайтсер потребуется решить, соответствует ли запрос США британо-американскому соглашению об экстрадиции. Документ действует с 2007 года.

Летом 2020-го Ассанж не смог присутствовать на заседании по своей экстрадиции. По словам адвоката Стеллы Морис, врачи не рекомендовали Ассанжу появляться на публике из-за состояния здоровья. Основателю WikiLeaks стало плохо, когда он еще прятался от шведских властей в посольстве Эквадора. Теперь же он находится в одиночной камере тюрьмы Белмарш.

Ассанж с 2012 года скрывался в лондонском посольстве Эквадора от уголовного преследования по обвинению в изнасиловании и домогательствах. Весной 2019 года его задержали по запросу американской стороны.