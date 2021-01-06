Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне отказался отпустить под залог Джулиана Ассанжа. Основатель Wikileaks останется под стражей до рассмотрения апелляции по делу об экстрадиции в США.

«Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу. Поэтому он должен оставаться под стражей», — привел ТАСС слова судьи Ванессы Барайтсер.

Ранее Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции Ассанжа. Адвокаты заявили, что будут оспаривать решение. Суд отказал в освобождении под залог из-за того, что прежде Ассанж уже нарушал условия такого выхода.

Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks, где публиковалась секретная информация о работе американских спецслужб. В 2010 году его обвинили в сексуальных домогательствах, после чего он стал скрываться в посольстве Эквадора в Лондоне. Задержание произошло в 2019 году по запросу США, пишет «Газета.ru». С этого времени Ассанж продолжает находиться в тюрьме строгого режима Белмарш.