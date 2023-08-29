Мир 29 августа 2023, 21:28 Лондонских полицейских покусали на карнавале Шесть полицейских покусали, одного пытались изнасиловать на карнавале в Лондоне flickr.com

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Одного полицейского попытались изнасиловать, а шесть правоохранителей покусали во время традиционного Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на федерацию лондонской полиции.

Всего, по данным полицейских, напали на 75 сотрудников правоохранительных органов.

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«Шестеро укушены. Один подвергся сексуальному насилию. Один находится в больнице», — сообщили в федерации.

Всего за два дня проведения карнавала полиция задержала 275 человек. У некоторых из них нашли оружие и наркотические вещества.

Год назад на Ноттинг-Хиллском карнавале зарезали мужчину. Неизвестный напал с ножом на 21-летнего молодого человека, от полученных ран пострадавший скончался в больнице.

Карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилле проводят в конце августа с 1966 года. Его главные участники — выходцы из Карибского региона, которые стали заселяться в западные районы Лондона с середины XX века. Каждый год карнавал посещают около миллиона гостей.