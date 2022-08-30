Мужчину зарезали в Лондоне во время карнавала

Молодой мужчина стал жертвой нападения на него неизвестного во время знаменитого карнавала в Лондоне. Мероприятие прошло в районе Ноттинг-Хилл. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию города.

«В понедельник, 29 августа, около 20:00 (22:00 по московскому времени — прим. ред.) служащие полиции получили информацию о нападении с ножом… [Раненого] увезли в больницу в западной части Лондона, где, несмотря на старания медперсонала, он скончался», — сказано в сообщении полицейских.

Погибшему был 21 год, полиция начала расследование. Газета Daily Mail сообщила, что также на карнавале зафиксировали другие случаи нападения с ножом.

Известно, что во время карнавала в эти выходные правоохранительные органы арестовали 209 человек. В частности, за ношение оружия, владения наркотиками, нападения..

Карнавал в Ноттинг-Хилле впервые прошел в 1966 году, с тех пор он проводится ежегодно в конце августа. Его главные участники — выходцы из Карибского региона, которые стали заселяться в западные районы Лондона после 1950-х годов. Около миллиона гостей посещают карнавал в последние годы.