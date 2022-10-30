СМИ сообщили о покупке более половины российской меди на бирже LME | 360°

Деньги 30 октября 2022, 00:14 СМИ сообщили о покупке более половины российской меди на бирже LME Bloomberg: Китай скупил на Лондонской бирже металлов свыше 50% российской меди РИА "Новости"

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Трейдеры заказали на Лондонской бирже металлов (LME) больше половины меди, которая предназначена для китайских покупателей. Причем большая часть этого объема «российского происхождения», сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, поставку свыше 70 000 тонн меди со складов LME три недели назад запустили для Китая.

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Позиция ряда иностранных покупателей российской меди будет иметь решающее значение в вопросе возможного ввода ограничений на торговлю этим металлом на LME. При сохранении высокого спроса клиентов, руководство площадки вряд ли решится на прямые санкции против России.

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На данный момент количество легкодоступной меди на складах LME снизилось до 42 300 тонн. Объемы металла на бирже приближаются к многолетнему минимуму, который зафиксировали в 2021 году на фоне рекордного снижения спроса на медь.

Ранее администрация президента США Джо Байдена не исключила вариант смягчения потолка цен на нефть из России. США не смогли договориться с другими государствами о введении ограничений, сообщал Bloomberg.