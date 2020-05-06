Лондон заподозрил российских хакеров в сборе сведений о COVID-19

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб на еженедельном брифинге осудил попытки хакерских атак на британские и американские организации, борющиеся с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщило Daily Mail, министр говорил о киберпреступниках и «враждебных государствах» не называя их. Но, якобы его выступление было тонко завуалированной угрозой России и Китаю, которые якобы решили использовать мировой кризис в собственных целях.

Речь идет о попытке взлома сайтов американских и британских фармацевтических компаний. В частности, хакеры атаковали программу исследований Оксфордского университета, который является одним из мировых лидеров в гонке по созданию вакцины против новой инфекции. Страна, которая первой найдет лекарство, разумеется, получит огромное геополитическое и дипломатическое влияние.

Рааб не стал никого обвинять, но канал Sky News со ссылкой на источники заявил, что речь шла о России и Китае. Его собеседник сообщил, некоторые страны бьются над созданием собственной вакцины и заинтересованы в получении любой информации о потенциальных методах лечения нового заболевания.

Подобные подозрения знаменуют собой новый виток напряженности между Пекином и Лондоном, которые сотрудничают в разработке вакцины. Однако подозрения в том, что Китай скрыл часть данных о серьезности пандемии, создают почву для отсутствия доверия.

Министр признал, что ожидает в ближайшем будущем повторения атак хакеров, поэтому посоветовал компаниям создавать пароли, состоящие из трех случайно выбранных слов, и применять двухфазную идентификацию в учетных записях.

«Сейчас у нас есть четкие доказательства того, что эти преступные группировки активно преследуют национальные и международные организации, которые участвуют в борьбе против пандемии Covid-19, что делает их особенно опасными и циничными», — сказал Рааб.

Израильские ученые сообщили, что обнаружили антитела, способные атаковать SARS-CoV-2 в организме пациента. По их мнению, это открытие ускорит создание вакцины против новой коронавирусной инфекции.