ЛНР освободила почти всю свою территорию от украинских войск

МИД Луганской народной республики (ЛНР) заявил, что почти вся ее территория уже освобождена от украинских войск. В ведомстве отметили, что в течение понедельника удалось освободить еще шесть населенных пунктов. Это Воеводовка, Кудряшовка, ️ Пурдовка, Вороново, Метелкино, ️ Осколоновка.

«По состоянию на вечер 07.03.2022 освобождена почти вся территория Луганской Народной Республики. Населённые пункты ЛНР к северу — северо-востоку от линии Сватово — Старобельск — Новоайдар — Широкое освобождены ВС РФ», — говорится в заявлении МИД республики в Telegram.

В целом усилиями Народной милиции удалось освободить 73 населенных пункта на территории ЛНР и ДНР, сообщило РИА «Новости».

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил начать проверку данных о том, что на Украину может поставляться вооружение. Такое сообщение появилось на сайте ведомства. Там указывается, что подобная информация регулярно появляется в различных СМИ, а авторы публикаций ссылаются на украинское министерство обороны.