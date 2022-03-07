Бастрыкин поручил проверить информацию о поставках вооружения на Украину

Начать проверку по факту распространения информации о поставках вооружения на Украину поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что информация о поставках на территорию Украины различных видов вооружения «тиражируется» в СМИ и медиа. При этом авторы ссылаются на данные украинского министерства обороны.

«Такие „поставки“ используются, в том числе, в отношении мирного населения признанных ДНР и ЛНР. Глава Следственного комитета России поручил центральному аппарату начать проверку по указанному факту», — заявили в ведомстве.

Там также уточнили, что следователям дано поручение установить источник поставки вооружения, его виды и объемы, а также лиц, осуществлявших доставку.

Кроме того, Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям секретаря СНБО Алексея Данилова об агрессии в отношении РФ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит данные о намерениях украинских военных и бойцов добровольческих батальонов совершить атаки на Крым и Донбасс. Данную информацию обнародовали представители ДНР после обнаружения ряда документов.