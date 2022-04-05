ЛНР: мирная жительница Первомайска пострадала при обстрелах со стороны ВСУ

Мирная жительница Первомайска получила ранения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом свидетельствует суточная сводка представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня.

В течение 4 апреля со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) зафиксировано девять обстрелов по пяти населенным пунктам ЛНР. Помимо Первомайска, это Кировск, Донецкий, Калиново, Березовское. В Первомайске полностью разрушен жилой дом и еще восемь домостроений пострадали. В Кировске повреждения получили два жилых дома, в Донецке — один дом.

Кроме того, оказалась повреждена линия электропередач (подстанция «Михайловка-Петродонецкая № 1»). Без электричества остались 1202 жителя в поселках Голубовское и Донецкий.

Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило о повреждениях зданий двух детских садов и школы при обстрелах населенного пункта Ясиноватая со стороны ВФУ. Также повреждены торговый центр, котельная и три многоэтажки.