Российская авиация поразила 128 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России поразила 128 военных объектов Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Среди уничтоженных объектов — один зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов с вооружением и боеприпасами, а также 68 мест скопления боевой техники ВСУ.

По данным министерства, с начала специальной операции российские военные уничтожили 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников.

Помимо этого, ВСУ лишились 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танков и других боевых бронированных машин. ВС РФ ликвидировали 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подразделения ВС РФ также организуют эвакуацию мирных жителей. За минувшие сутки министерство сообщило о получении 11 412 обращений с просьбой об эвакуации в Россию. Всего в базе данных уже свыше двух миллионов 678 тысяч таких обращений от населения двух тысяч украинских населенных пунктов.