Луганская и Донецкая республики в ближайшее время открыть свои посольства в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил дипломатический источник.

«Занимаемся конкретной работой. Чем быстрее это будет сделано, в ближайшее время, тем лучше. Может быть, в течение месяца или двух», — говорится в сообщении источника.

Россия признала независимость республик Донбасса с 21 февраля, после чего установила с ними дипломатические отношения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по защите народов Донбасса. В ее рамках вооруженные силы уничтожают военную инфраструктуру Украины высокоточными ударами, мирное население вне угрозы.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация на Украине в любом случае закончится подписанием мирного договора, параметры которого определит ситуация, при которой стороны его заключат.