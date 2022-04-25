Лавров раскрыл, чем закончится конфликт на Украине

Конфликт на Украине закончится подписанием договора. Но параметры документа определит стадия военных действий, на которой его заключат. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал Лавров в эфире Первого канала.

Он также рассказал о существовании связи между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с Украиной. Министр подчеркнул, что прежде всего Россия хочет, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше.

По словам Лаврова, украинская сторона получила от России обновленную версию договора. В документе учли все замечания Украины, но пока РФ так и не получила ответ на свои предложения. Как уточнил министр, ожидание реакции длится уже неделю. Лавров заявил, что это лишний раз показывает отношение к переговорам самого президента Украины Владимира Зеленского.