Мир 17 февраля 2024, 11:07 Люксовый автомобиль нашли в непроходимых джунглях Мьянмы Sun: в джунглях Мьянмы нашли люксовый спорткар Lamborghini Aventador Unsplash

Читать 360tv в

Редкий спортивный автомобиль Lamborghini Aventador обнаружили в джунглях Мьянмы. Об этом сообщило британское издание The Sun.

«Ультраредкий ценный суперкар нашли заброшенным и поврежденным в тропическом лесу Мьянмы. Стоимость этой машины начинается от 300 тысяч фунтов стерлингов», — отметили авторы материала.

Реклама

По сведениям источника, автомобиль находился глубоко в лесу, у него оказались выбиты стекла. Каким образом машина там оказалась, неизвестно.

Местные жители предположили, что ранее техника принадлежала богатой семье из Мьянмы, которая сколотила состояние на незаконной торговле наркотиками.

«По предварительным данным, синдикат разгромили в 2023 году, после чего конфисковали имущество. Что именно случилось с Lamborghini, на данный момент неизвестно», — добавили журналисты.

В России Lamborghini Aventador владеет известный блогер Настя Ивлеева. В 2021 году машину забрали на штрафстоянку из-за неправильной парковки.