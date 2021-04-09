Lamborghini Ивлеевой эвакуировали на штрафстоянку

Lamborghini Aventador блогера Анастасии Ивлеевой эвакуировали на штрафстоянку из-за неправильной парковки. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

По данным NEWS.ru, за последние восемь месяцев у нее было почти 200 нарушений.

«Представляете, у меня впервые в жизни эвакуировали машину — ламбу… Обожаю! Малышка, малышку увозят», — рассказала она.

Автомобиль эвакуировали после того, как Ивлеева припарковала его на территории «Москва-Сити». В результате блогер решила оплатить все штрафы разом.