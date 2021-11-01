Люди в костюмах ку-клукс-клана вышли на улицы Киева с плакатами White Power

На центральных улицах Киева вечером в воскресенье заметили группу людей в костюмах ку-клукс-клана. Акция с расистскими лозунгами прошла на Крещатике в канун Хэллоуина, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

Несколько человек в костюмах с колпаками, позаимствованных из гардероба американских расистов, вышли гулять по Киеву. И хотя они держали в руках таблички с надписями «Ку-клукс-клан вернулся», «Да, мы расисты» и White Power, в целом акция прошла спокойно.

Ультраправый маскарад запечатлели на видео. Судя по кадрам, на линчевателей никто не обращал внимания. Полиция тоже не вмешивалась.

Журналист Александр Коц отреагировал на расистскую акцию в своем Telegram-канале.

«Какая страна, такой и Хэллоуин», — написал он.

В этом году ультраправые белые активисты дали знать о себе и в США, где зародился ку-клукс-клан. В стране 11 апреля состоялся марш за права белых под лозунгом White Lives Matter («Жизни белых имеют значение»), что является отсылкой к противоположному движению в защиту прав темнокожих.