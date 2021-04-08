Ультраправые в США проведут марш за права белых 11 апреля

В воскресенье, 11 апреля, в США должны пройти Марши за права белых. Группы White Lives Matter («Жизни белых имеют значение») появились в Telegram, Facebook, Instagram и соцсети праворадикалов Gab.

В группах, как отметил ТАСС, распространяются материалы о белых американцах, ставших жертвами преступлений, совершенных темнокожими преступниками.

Также участники групп критикуют использование фразы Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») и отмечают, что аналоги этой фразы по отношению к другим группам населения воспринимаются в США как расистские.

На крупнейшей площадке марша в Telegram, созданной в марте, сейчас насчитывается около 1,9 тысячи участников.

По данным издания Charleston City Paper из Южной Каролины, митинги станут редким случаем открытой мобилизации белых националистов на улицах, поскольку ранее правые сталкивались со стойкой оппозицией антифашистов, а также погрязли в судебных разбирательствах и организационных спорах.

В конце марта в пригородах Лос-Анджелеса стали распространять листовки «белых рыцарей Ку-клукс-клана» с призывами принять участие в марше. На материалах была картинка члена организации в полном облачении, сидящего на лошади с горящим крестом в руках. Также жителей пытались привлечь лозунгом «быть белым — это нормально». Расследованием инцидента занялась полиция.