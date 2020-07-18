«Люди устали»: Гутерреш назвал причины популярности движений MeToo и Black Lives Matter

Мир устал от дискриминации и неравенства, а люди разочаровались существующим положением вещей. Поэтому и набирают силу движения, подобные Black Lives Matter и #MeToo.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заметил, что оба движения появились недавно. Его выступление с лекцией в память о Нельсоне Манделе процитировало РИА «Новости».

«Люди устали. Устали от неравенства и дискриминации, <…> от структурного расизма и систематической несправедливости, которые лишают людей их основных прав», — сказал Гутерреш.

Движения Black Lives Matter и #MeToo, добавил он, доказывают существование двух исторических источников неравенства в мире — колониализма и патриархата.

Основатели #MeToo решили положить конец насилию со стороны влиятельных мужчин «в отношении женщин, которые просто пытаются выполнять свою работу». В Black Lives Matter защищают темнокожих, указывая на значимость из жизни.

Оба движения, подчеркнул генсек ООН, свидетельствуют о полном разочаровании, которые испытывают люди к мироустройству.

В ходе лекции Гутерреш также заявил, что пандемия коронавируса поставила мир на колени, обнажив столетиями игнорируемые риски и проблемы.