«Люди устали»: Гутерреш назвал причины популярности движений MeToo и Black Lives Matter
Генсек ООН Антониу Гутерреш заметил, что оба движения появились недавно. Его выступление с лекцией в память о Нельсоне Манделе процитировало РИА «Новости».
«Люди устали. Устали от неравенства и дискриминации, <…> от структурного расизма и систематической несправедливости, которые лишают людей их основных прав», — сказал Гутерреш.
Движения Black Lives Matter и #MeToo, добавил он, доказывают существование двух исторических источников неравенства в мире — колониализма и патриархата.
Основатели #MeToo решили положить конец насилию со стороны влиятельных мужчин «в отношении женщин, которые просто пытаются выполнять свою работу». В Black Lives Matter защищают темнокожих, указывая на значимость из жизни.
Оба движения, подчеркнул генсек ООН, свидетельствуют о полном разочаровании, которые испытывают люди к мироустройству.
В ходе лекции Гутерреш также заявил, что пандемия коронавируса поставила мир на колени, обнажив столетиями игнорируемые риски и проблемы.