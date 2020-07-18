«Мир находится в смятении»: генсек ООН предупредил о последствиях пандемии

Человечество на протяжении столетий игнорировало риски, которые обнажила пандемия COVID-19. Мир оказался хрупким, и коронавирус буквально поставил человечество на колени.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что COVID-19 наглядно проиллюстрировал несправедливость. Его слова привело РИА «Новости».

«Мир находится в смятении. Экономика — в свободном падении. Мы оказались поставлены на колени <…> микроскопическим вирусом. Пандемия показала хрупкость нашего мира», — подчеркнул Гутерреш.

Из-за пандемии стали очевидными слабые места в системах здравоохранения различных стран. Кроме того, стали заметны пробелы в социальной защите, структурное неравенство. Люди обратили внимание, что состояние окружающей среды ухудшается и наступает климатический кризис. Прогресс регионов, которые годами искореняли нищету и сокращали неравенство, пошел вспять.

«Мы столкнулись с самой глубокой глобальной рецессией со времен Второй мировой войны и самым серьезным падением доходов с 1870 года», — заметил генсек ООН.

Крайняя нищета может настичь еще около 100 миллионов человек. Не исключено, что планета станет свидетелем «голода исторических масштабов».

Гутерреш напомнил о сравнении COVID-19 с рентгеновским лучом: благодаря ему видны «трещины в хрупком скелете обществ», повсеместные заблуждения и ложь.

«Хотя все мы оказались в одном море, очевидно, что одни бороздят его на суперяхтах, в то время как другие цепляются за плавающие обломки», — заключил генсек ООН.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире на сегодняшний день подтвердили более 14 миллионов случаев COVID-19. Скончались почти 600 тысяч человек.