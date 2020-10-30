«Люди боятся заходить в дома»: житель Измира рассказал о последствиях землетрясения

Жители турецкого Измира вышли на улицы после мощного землетрясения и боятся возвращаться обратно домой. Об этом «360» рассказал один из жителей города по имени Мехмет.

«На данный момент в городе весь народ вышел на улицу, так как все боятся обратно заходить домой. По местным СМИ говорят, что около 45 зданий рухнули. Это в основном все старые здания. В целом, в городе небольшой хаос: везде пробки, все пытаются куда-то поехать«, — отметил Мехмет.

Он отметил, что сейчас в городе закрыты все компании и никто не работает. По словам мужчины, турецкие СМИ сообщают, что большого количества пострадавших нет.

«Людей эвакуируют, но они, в основном, сами друг другу помогают. Некоторые предприниматели, которые имеют свои отели, сказали, что готовы разместить тех, кто потерял свое жилье. Вот так вот хотя бы помогают друг другу», — рассказал Мехмет.

Он добавил, что сильный толчок был около 15:00, а сейчас никакой тряски в городе не ощущается.

«Около минуты нас хорошенько потрясло, после этого все мы вышли на улицу. Я тоже на рабочем месте был. Минуту где-то или полторы потрясло и отпустило. Конечно, никто не смог продолжить работу, и всех отпустили по домам», — поделился мужчина.

Землетрясение магнитудой в 6,9 балла произошло в Турции 30 октября. Толчки ощущались также в Греции. Сейчас спасатели занимаются разборами завалов.